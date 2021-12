 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Osteuropa Schluss: Hohe Verluste in Budapest - Prag und Warschau gewinnen

Aktien Osteuropa Schluss: Hohe Verluste in Budapest - Prag und Warschau gewinnen

Die Börse in Budapest hat am Mittwoch deutliche Verluste erlitten. Ungarns Leitindex Bux rutschte um 2,94 Prozent auf 49 083,56 Punkte ab. Die anderen wichtigen Handelsplätze in Osteuropa meldeten Gewinne.