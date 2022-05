 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Osteuropa Schluss: Verluste dominieren - Nur Moskau klar im Plus

Aktien Osteuropa Schluss: Verluste dominieren - Nur Moskau klar im Plus

An den wichtigsten osteuropäischen Börsen ist es zur Wochenmitte fast einheitlich nach unten gegangen. Einzig der Moskauer Aktienmarkt schloss klar fester. Vor der in Kürze anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed herrschte europaweit an den Märkten Zurückhaltung. Mit einem Zinsschritt von 50 Basispunkten könnte die Fed die größte Zinsanhebung seit über 20 Jahren vollziehen.