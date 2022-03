 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Prag - Gewinne in Budapest

Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Prag - Gewinne in Budapest

An den wichtigsten Handelsplätzen in Mittel- und Osteuropa hat sich am Mittwoch nur der ungarische Aktienmarkt merklich gegen die ansonsten trübe Stimmung an den internationalen Börsen gestemmt. Für generelle Unsicherheit sorgte weiter der Krieg in der Ukraine.