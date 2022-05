 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Osteuropa Schluss: Verluste vor allem in Warschau und Budapest

Aktien Osteuropa Schluss: Verluste vor allem in Warschau und Budapest

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Montag mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Die fortgesetzte klar negative internationale Anlegerstimmung belastete auch zum Wochenauftakt. Marktbeobachter verwiesen weiterhin auf mehrere Gründe für die hohe Risikoaversion. Angeführt wurden der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation, steigende Zinsen und Probleme in den Lieferketten wegen der strikten Covid-Politik Pekings.