 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktien Wien Schluss: ATX dreht im Späthandel ins Plus

Aktien Wien Schluss: ATX dreht im Späthandel ins Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der Leitindex ATX stieg leicht 7,71 Punkte oder 0,24 Prozent auf 3207,17 Einheiten. Nach sehr schwachem Beginn konnte der ATX seine Abschläge schon am Vormittag merklich eingrenzen. Am Nachmittag gelang dann im Windschatten einer freundlichen Wall Street sogar noch der Sprung auf positives Terrain.