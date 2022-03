 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aktionärstreffen von Jenaer Medizintechnik-Konzern

Der Vorstand der Carl Zeiss Meditec AG legt den Aktionären des Unternehmens am Mittwoch (10.00 Uhr) eine Bilanz mit Bestmarken bei Umsatz und Gewinn vor. Sie weist für das vergangene Geschäftsjahr mit 1,65 Milliarden Euro den bisher höchsten Umsatz in der Geschichte des Jenaer MDax -Konzerns aus. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 236 Millionen Euro. Nach dem Rekordjahr soll die Ausschüttung an die Aktionäre steigen. Vorgeschlagen ist der Hauptversammlung, die online abgehalten wird, eine Erhöhung der Dividende von 50 auf 90 Cent je Aktie. Zeiss Meditec beschäftigt weltweit etwa 3400 Mitarbeiter.