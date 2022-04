 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Amazon will 6000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen

Amazon will 6000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen

Amazon will in diesem Jahr mehr als 6000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen. Bis zum Jahresende soll die Zahl der Beschäftigten des US-Unternehmens in der Bundesrepublik auf 36 000 steigen, wie die deutsche Tochtergesellschaft des IT-Konzerns und Onlinehändlers am Montag in München mitteilte.