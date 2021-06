 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Andrang auf Digital-Impfnachweise in Apotheken - Verband: Keine Eile

Andrang auf Digital-Impfnachweise in Apotheken - Verband: Keine Eile

Die Ausstellung von digitalen Impfnachweisen in Apotheken ist dem Deutschen Apothekerverband (DAV) zufolge erfolgreich gestartet. Bis 11.00 Uhr seien bereits 140 000 Zertifikate ausgestellt worden, sagte der DAV-Vorsitzende Thomas Dittrich am Montag. Mehr als 13 000 Apotheken böten die Leistung an, das seien mehr als zwei Drittel aller Apotheken.