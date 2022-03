 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Anstieg bei Spritpreisen scheint gestoppt

Die Spritpreise haben ihren rasenden Anstieg gestoppt. Super der Sorte E10 und Diesel stagnierten den dritten Tag in Folge, wie der ADAC mitteilte. Man sehe derzeit eine Beruhigung auf extrem hohem Niveau.

Wegen der explosionsartig steigenden Spritpreise waren Tankstellenbetreiber besorgt. Foto: Stefan Sauer/dpa/Produktion (Foto: dpa) Tankstelle

Veränderungen in den letzten Wochen?

Super E10 kostete demnach im bundesweiten Tagesdurchschnitt des

Sonntags 2,199 Euro pro Liter. Das sind 0,3 Cent mehr als am Samstag

und 0,3 Cent weniger als am Donnerstag. Diesel schlug mit 2,305 Euro

pro Liter zu Buche - ein Plus von 0,3 Cent zum Samstag und ein Minus

von 1,6 Cent zum Donnerstag.

Die Spritpreise liegen damit nach wie vor auf nie gekanntem Niveau,

nachdem sie in den ersten beiden Wochen des Ukraine-Krieges

beispiellos in die Höhe geschossen waren - teilweise um mehr als 10

Cent pro Tag. Diesel hat sich seit Kriegsbeginn um gut 64 Cent

verteuert, Super E10 um fast 45 Cent.