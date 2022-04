 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Anteil von E10-Benzin am Verbrauch steigt

Anteil von E10-Benzin am Verbrauch steigt

Der Anteil von Super E10 am Benzinverbrauch in Deutschland steigt. Bereits im Dezember und Januar habe der Anteil des Kraftstoffs über 20 Prozent gelegen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Bioethanolwirtschaft, Stefan Walter, am Dienstag. Angesichts der aktuell sehr hohen Spritpreise geht er davon aus, dass der Trend anhalten wird. E10 enthält bis zu 10 Prozent Biosprit.