 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC erneut als Online-Version

Apple wird seine Entwicklerkonferenz WWDC zum dritten Mal in Folge in einem Online-Format abhalten. Bei den Events gibt der Konzern traditionell einen Ausblick auf neue Software für seine Geräte wie iPhones und Mac-Computer. Die diesjährige WWDC ist vom 6. bis 10. Juni angesetzt, wie Apple am Dienstag ankündigte.

Für die Konferenzen der großen Tech-Plattformen kamen üblicherweise tausende App-Entwickler aus aller Welt ins Silicon Valley. Doch mit der Corona-Pandemie stellten die Konzerne auf Online-Versionen um. Auch Googles Entwicklerkonferenz I/O soll in diesem Jahr am 11. und 12. Mai größtenteils übers Internet laufen.

