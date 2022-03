 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Arbeitsminister will am Mittwoch über Lage von Geflüchteten beraten

Arbeitsminister will am Mittwoch über Lage von Geflüchteten beraten

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will am kommenden Mittwoch mit Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Ländern über die Integration von Geflüchteten beraten. Das bestätigte das Bundesarbeitsministerium am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet.