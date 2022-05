 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Asean-Gipfel: US-Regierung kündigt Initiativen in Millionenhöhe an

Asean-Gipfel: US-Regierung kündigt Initiativen in Millionenhöhe an

Die US-Regierung hat neue Initiativen und Projekte der USA mit dem Verband südostasiatischer Staaten Asean in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar (rund 144 Millionen Euro) angekündigt. "Darauf sind wir sehr stolz. Wir sind der Meinung, dass dies die Stärkung der Beziehungen widerspiegelt", sagte ein Vertreter der US-Regierung am Donnerstag. "Wir müssen unser Engagement in Südostasien verstärken und in diesem Zusammenhang enger mit der Asean zusammenarbeiten." US-Präsident Joe Biden empfängt ab diesem Donnerstag Staats- und Regierungschefs des Verbands zu einem Sondergipfel.