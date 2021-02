 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Aston-Martin-Teamchef will mit Vettel Platz drei in der Teamwertung

Aston-Martin-Teamchef will mit Vettel Platz drei in der Teamwertung

Das neue Formel-1-Werksteam Aston Martin will mit Sebastian Vettel Platz drei in der Teamwertung erreichen. Teamchef Otmar Szafnauer sagte am Donnerstag im Interview von RTL/ntv: "Es wäre natürlich toll, wenn wir Red Bull und Mercedes einen Kampf liefern können." Vettel hat Ferrari nach sechs Jahren verlassen und fährt zukünftig für das Nachfolgeteam von Racing Point.