 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Audi bringt den E-Tron GT

Audi erweitert im Frühjahr mit einer Limousine sein E-Auto-Angebot nach oben. Technisch eng verwandt mit dem Porsche Taycan, aber optisch deutlich differenziert und in Eigenregie produziert, soll es den Wagen gleich in zwei Versionen als E-Tron GT sowie als RS E-Tron GT geben, teilte Audi mit.

Foto: Audi AG/dpa-tmn (Foto: dpa)

Die Preise beginnen bei 99 800 und 138 200 Euro, so der Hersteller weiter. Dafür gibt es einen in fließenden Linien gezeichneten Viertürer von knapp fünf Metern Länge mit zwei Elektromotoren, die zusammen 350 kW/ 476 PS oder 440 kW/598 PS leisten. Kurzfristig sind im Grundmodell auch 390 kW/530 PS und im RS 475 kW/646 PS abrufbar. Damit beschleunigen sie den deutlich über zwei Tonnen schweren Gran Turismo im besten Fall in 3,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreichen bis zu 245 beziehungsweise 250 km/h.

Gespeist werden die E-Maschinen aus einem Akku, der bei beiden Versionen eine WLTP-Reichweite von maximal 488 Kilometern ermöglichen soll. Am Wechselstromanschluss mit bis zu 22 und bei Gleichstrom mit maximal 270 kW geladen, sind die ersten 80 Prozent der Batterie unter idealen Bedingungen laut Audi in 23 Minuten wieder voll. Den Strom für 100 Kilometer zapft der E-Tron GT damit binnen fünf Minuten.

Zum neuen Antrieb zeigt sich ein neues Ambiente im Innenraum mit großen Displays und wenigen Schaltern, das aber weniger futuristisch aussieht als im Schwestermodell Taycan. Dazu soll er bei 2,90 Metern Radstand auch im Fond genügend Platz für die Passagiere bieten. Zum 405 Liter großen Kofferraum im Heck gibt es noch ein zweites Staufach im Bug, das weitere 81 Liter fasst.