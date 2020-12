 Wirtschaft, Handel & Finanzen: 'Auslaufmodell' Datenklau am Geldautomaten: Schaden auf Rekordtief

'Auslaufmodell' Datenklau am Geldautomaten: Schaden auf Rekordtief

Der Schaden durch Datenklau an Geldautomaten in Deutschland ist im laufenden Jahr auf niedrigem Niveau weiter gesunken. Auf etwas mehr als eine Million Euro beziffert Euro Kartensysteme die Bruttosumme der Schäden durch sogenanntes "Skimming" bis einschließlich November. Dies sei ein Rekordtief, stellte die Frankfurter Einrichtung fest, die sich im Auftrag der deutschen Kreditwirtschaft um das Sicherheitsmanagement für Zahlungskarten kümmert. Das Ausspähen von Kartendaten und Geheimnummern (PIN) an Geldautomaten sei ein "Auslaufmodell".