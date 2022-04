 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Außenhandelsverband: Pleitewelle in Transportbranche verhindern

Außenhandelsverband: Pleitewelle in Transportbranche verhindern

Stark gestiegene Energiepreise und der Fahrermangel setzen der deutschen Transportbranche zu. "Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind nicht mehr in der Lage, die steigenden Diesel- und Gaspreise zu stemmen", sagte Carsten Taucke, Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) am Mittwoch in Berlin. Die beschlossene Senkung der Mineralölsteuer sei ein erster richtiger Schritt, reiche aber nicht aus.