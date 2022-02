 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Australien schickt Militärausrüstung in die Ukraine - keine Waffen

Die australische Regierung will im Ukraine-Konflikt eng mit der Nato zusammenarbeiten und dem Land nach dem Angriff Russlands militärische und medizinische Ausrüstung schicken. Waffen würden jedoch nicht geliefert, sagte Premierminister Scott Morrison am Freitag. "Sie können sicher sein, dass wir sehr eng mit unseren Partnern und Verbündeten zusammenarbeiten, um sie in Zeiten der Not zu unterstützen", betonte der Regierungschef. Es müsse sichergestellt werden, dass Russlands "inakzeptables und ungeheuerliches Verhalten" bestraft werde. Details zu den Hilfen für die Ukraine werde er aber nicht nennen, sagte Morrison.

Zudem kündigte er weitere Sanktionen an, mit denen unter anderem 300 Mitglieder des russischen Parlaments belegt würden. Auch würden die Sanktionen auf Belarus, einen engen Freund Russlands, ausgeweitet. Bereits am Donnerstag hatte Morrison die russische Invasion in die Ukraine scharf kritisiert und erklärt: "Russland hat den Krieg gewählt." Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

