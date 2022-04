 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bahnverkehr in den Niederlanden weitgehend zusammengebrochen

Bahnverkehr in den Niederlanden weitgehend zusammengebrochen

In den Niederlanden ist am Sonntag der Bahnverkehr weitgehend zusammengebrochen. Grund sei eine technische Störung, die wahrscheinlich bis mindestens 20.00 Uhr anhalten werde, teilte die staatliche Bahngesellschaft NS mit. Es werde hart an der Behebung gearbeitet.