 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Baustoffkonzern Holcim überrascht mit deutlichem Gewinnanstieg zum Jahresstart

Der Baustoffkonzern Holcim traut sich dank des weltweiten Baubooms nach einem starken Jahresstart noch mehr Wachstum zu. Trotz der geopolitischen Unsicherheiten dürften die Geschäfte in allen Regionen weiter schwungvoll wachsen, teilten der Konzern am Freitag in Zug mit. Der Nettoumsatz soll nun 2022 im Jahresvergleich um mindestens acht Prozent zulegen, nachdem hier bislang über sechs Prozent im Plan gestanden hatten. Das operative Ergebnis (Ebit) soll weiterhin steigen.

Im ersten Quartal steigerte der Konkurrent von Heidelbergcement <DE0006047004> den Umsatz um rund ein Fünftel auf 6,4 Milliarden Franken Im ersten Quartal steigerte der Konkurrent von Heidelbergcement den Umsatz um rund ein Fünftel auf 6,4 Milliarden Franken (6,2 Mrd Euro). Zum Umsatzsprung trugen auch Übernahmen wie die des US-Dachspezialisten Firestone bei. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Akquisitionen und Verkäufe von Geschäftsteilen, ergibt sich für die drei Monaten bis Ende März ein Umsatzplus von 11,4 Prozent. Der wiederkehrende, also um Restrukturierungskosten bereinigte, operative Gewinn - stieg im ersten Quartal um gut 16 Prozent auf 614 Millionen Franken, auf vergleichbarer Basis waren es plus 2 Prozent. Analystin Glynis Johnson vom Investmenthaus Jefferies bezeichnete die Resultate in einer ersten Einschätzung als überraschend gut. Allerdings sei das Auftaktquartal im Gesamtjahreskontext eher weniger bedeutend. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

