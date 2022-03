 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Baywa-Chef: In Europa kein Lebensmittelmangel in diesem Jahr

Baywa-Chef: In Europa kein Lebensmittelmangel in diesem Jahr

Nach Einschätzung von Deutschlands größtem Agrarhändler Baywa droht in Europa trotz des Ukrainekriegs in diesem Jahr keine Lebensmittelknappheit. "Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland und Mitteleuropa eine Ernährungs- oder Versorgungsproblematik haben werden", sagte Baywa-Vorstandschef Klaus Josef Lutz am Donnerstag den Fernsehsendern RTL/ntv. Für kommendes Jahr sind die Aussichten demnach hingegen ungewiss: "Aber was 2023 sein wird, kann man heute noch nicht sagen."