 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Baywa-Vorstand Marcus Pöllinger soll Chefposten in 2023 übernehmen

Baywa-Vorstand Marcus Pöllinger soll Chefposten in 2023 übernehmen

Der Mischkonzern Baywa soll im kommenden Jahr einen neuen Vorstandschef bekommen. Ab April 2023 soll das bisherige Vorstandsmitglied Marcus Pöllinger die Geschicke der Baywa verantworten, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Der bisherige Baywa-Chef Klaus Josef Lutz soll dann in den Aufsichtsrat wechseln.