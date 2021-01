 Wirtschaft, Handel & Finanzen: BBVA will Geld aus Verkauf des US-Geschäfts für Aktienrückkauf verwenden

BBVA will Geld aus Verkauf des US-Geschäfts für Aktienrückkauf verwenden

Die spanische Großbank BBVA plant dank der erwarteten Milliarden aus dem Verkauf des US-Geschäfts einen umfangreichen Aktienrückkauf. Nach dem Abschluss der Transaktion sollen rund 10 Prozent der eigenen Papiere erworben werden, wie das Unternehmen am Freitag in Madrid mitteilte. Die Spanier hatten sich im November mit dem amerikanischen Finanzkonzern PNC auf eine Veräußerung ihres US-Geschäfts für 11,6 Milliarden US-Dollar (knapp 10 Mrd Euro) geeinigt. Das hatte damals zu Spekulationen über die Verwendung des Geldes geführt. So wurde über Fusionen und Übernahmen gemutmaßt. BBVA hatte tatsächlich mit der Banco de Sabadell Gespräche geführt, diese aber rasch beendet.