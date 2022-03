 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Beginn der Osterferien: Wie voll werden die Autobahnen?

Auf den Autobahnen dürfte es am kommenden ersten Aprilwochenende (1. bis 3. April) grundsätzlich entspannt zugehen. Obwohl in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bereits die Osterferien beginnen, erwartet der ADAC fast überall „gute Reisebedingungen” und schätzt die Staugefahr als „relativ gering” ein. Doch an manchen Stellen kann es dennoch länger dauern.