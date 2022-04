 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Beiersdorf legt im ersten Quartal beim Umsatz deutlich zu - Aktie zieht an

Beiersdorf legt im ersten Quartal beim Umsatz deutlich zu - Aktie zieht an

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat seinen Umsatz in den ersten drei Monate des laufenden Jahres nach vorläufigen Zahlen deutlich nach oben geschraubt. Gegenüber dem Vorjahr sei der Erlös des ersten Quartals aus eigener Kraft um 10,3 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro gestiegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Freitag in Hamburg überraschend mit. Den Angaben nach liegt Beierdorfs damit über der aktuellen Erwartung des Kapitalmarkts.