 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Benzin wird nach monatelangem Anstieg wieder billiger

Nach 14 Wochenanstiegen in Folge meldet der ADAC erstmals seit November wieder sinkende Preise für Superbenzin. Die Sorte E10 verbilligte sich um 2,4 Cent auf 1,445 Euro pro Liter, wie der Verkehrsclub am Mittwoch mitteilte. Der Preis ist der bundesweite Tagesdurchschnitt vom Dienstag. Diesel gab um 1,7 Cent auf 1,308 Euro nach. Der Kraftstoff hatte sich bereits vergangene Woche verbilligt.

Beide Preise sind damit aber noch weit über den Tiefständen Anfang November 2020. Damals war Diesel rund 28 Cent billiger als jetzt, Super E10 rund 27 Cent.

Der aktuelle Rückgang könnte aber schon bald wieder Geschichte sein: Am Mittwoch stiegen die Ölpreise wieder, nachdem sie noch am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar gefallen waren. Grund dafür war ein im Suezkanal auf Grund gelaufener Frachter, der die für die Energietransporte vom Mittleren Osten nach Europa und in die USA wichtige Route blockiert.