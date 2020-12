 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Berlins Förderbank IBB erhält neuen Chef

Der Mathematiker Hinrich Holm wird neuer Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin. Er folgt auf Jürgen Allerkamp, der in den Ruhestand geht, wie die landeseigene Förderbank am Dienstag mitteilte. Holm hatte mehr als 20 Jahre bei der Nord/LB gearbeitet und war zuletzt der Vizevorsitzende, bevor er zur Boston Consulting Group und Herax Partners wechselte. "Die IBB hat in der Corona-Pandemie bisher Großes geleistet und ich freue mich sehr, meine Erfahrung und mein Wissen einbringen zu können", sagte Holm. Er soll im Mai in den Vorstand einziehen und zum 1. Juli den Vorsitz übernehmen.