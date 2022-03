 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Berlusconi steigert Anteil an ProSiebenSat.1 auf mehr als 25 Prozent

Berlusconi steigert Anteil an ProSiebenSat.1 auf mehr als 25 Prozent

Der Medienkonzern von Silvio Berlusconi hat seine Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf mehr als ein Viertel der Aktien aufgestockt. Der italienische Hauptanteilseigner MediaForEurope , bis zum Herbst 2021 noch unter dem Namen Mediaset bekannt, teilte am Montag mit, "direkt und indirekt die Schwelle von 25 Prozent der Stimmrechte an der ProSiebenSat.1 Media SE durch Zukäufe von Anteilen auf dem Markt überschritten zu haben".