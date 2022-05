 Wirtschaft, Handel & Finanzen: BGE kauft neue Grundstücke für Betriebsstätte an der Asse

BGE kauft neue Grundstücke für Betriebsstätte an der Asse

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat noch ausstehende Grundstücke an der Schachtanlage Asse II gekauft. Auf den Flächen soll die sogenannte Abfallbehandlungsanlage entstehen, die für Rückholung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle aus dem ehemaligen Salzbergwerk notwendig sei, wie BGE am Montag mitteilte. Auf die Planungen zum umstrittenen Zwischenlager in der Nähe der Asse habe die Entscheidung keine Auswirkungen.