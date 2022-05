 Wirtschaft, Handel & Finanzen: BGH prüft: Wie viel Journalismus darf in einem Stadtportal stecken?

BGH prüft: Wie viel Journalismus darf in einem Stadtportal stecken?

Die Frage, ob ein kommunales Internetportal in voller Breite über das Leben in der Stadt berichten darf, beschäftigt am Donnerstag (8.30 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Das Dortmunder Medienhaus Lensing ("Ruhr Nachrichten") hat die Stadt Dortmund verklagt. Denn die Seite "dortmund.de" beschränkte sich nicht auf amtliche Mitteilungen. Im Jahr 2017, als der Streit begann, berichtete die Stadt etwa auch über den Fußballverein Borussia Dortmund und porträtierte oder interviewte Bürgerinnen und Bürger.