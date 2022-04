 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Biden will im Mai nach Japan und Südkorea reisen

Biden will im Mai nach Japan und Südkorea reisen

US-Präsident Joe Biden will vom 20. bis 24. Mai Japan und Südkorea besuchen. Die Reise solle "das unerschütterliche Engagement" der US-Regierung für einen freien und offenen Indopazifik sowie für die vertraglichen Bündnisse der USA mit seinen Verbündeten Südkorea und Japan fördern, sagte die Sprecherin der US-Regierungszentrale, Jen Psaki, am Mittwoch in Washington. Geplant seien unter anderem bilaterale Treffen mit dem neu gewählten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol sowie dem japanischen Ministerpräsidenten Kishida Fumio. Erörtert werden sollten Möglichkeiten zur Vertiefung und Verbesserung der Sicherheits- und der Wirtschaftsbeziehungen.