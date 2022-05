 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Biden will kostenfreies Internet für Millionen Haushalte

Biden will kostenfreies Internet für Millionen Haushalte

US-Präsident Joe Biden will Millionen Haushalten mit geringem Einkommen Zugang zu kostenfreiem schnellem Internet ermöglichen. Hochgeschwindigkeits-Internet sei "kein Luxus mehr, es ist eine Notwendigkeit" - ähnlich wie das Telefon zu Zeiten seines Großvaters, sagte Biden am Montag in Washington. 20 Anbieter hätten zugesagt, einkommensschwachen Haushalten schnelle Internet-Verbindungen für 30 Dollar (28,46 Euro) im Monat bereitzustellen. Das entspricht dem Zuschuss, den solche Haushalte aus einem staatlichen Programm beziehen können.