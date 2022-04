 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bilder aus Butscha - Presserat appelliert an Redaktionen

Bilder aus Butscha - Presserat appelliert an Redaktionen

Der Deutsche Presserat hat unter dem Eindruck der Gräueltaten im ukrainischen Ort Butscha Pressehäuser aufgerufen, sorgsam mit der Auswahl von Aufnahmen umzugehen. Vor der Veröffentlichung von Kriegsbildern sei zwischen dem Informationsinteresse der Leserschaft und den Interessen von Opfern und deren Angehörigen abzuwägen, teilte der Rat als freiwillige Selbstkontrolle der Presse - also von Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien - am Montag in Berlin mit.