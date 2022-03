 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bombenalarm: EU-Gespräch mit ukrainischem Agrarminister abgebrochen

Ein Videogespräch der EU-Agrarminister mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Roman Leschenko ist wegen eines Bombenalarms in der Ukraine abgebrochen worden. Wie Frankreichs Agrarminister Julien Denormandie weiter mitteilte, war Leschenko zu einem Treffen der EU-Minister in Brüssel zugeschaltet, als an dessen Standort die Sirenen ertönten. Wo sich der Minister genau befand, während es zu dem Bombenalarm kam, wurde nicht mitgeteilt.

Während des Austauschs habe Leschenko um Lebensmittelhilfen und Unterstützung der ukrainischen Landwirtschaft gebeten. Es gehe etwa darum, das osteuropäische Land mit Saatgut zu unterstützen. Frankreich hat derzeit turnusgemäß den Vorsitz unter den EU-Ländern inne. Der für Landwirtschaft zuständige EU-Kommissar Janusz Wojciechowski betonte, dass die ukrainischen Farmer jetzt besonders dringend Kraftstoff für die Frühjahrsaussaat benötigten. Die Ukraine ist ein für internationale Märkte wichtiger Erzeuger etwa von Weizen und Mais, aber auch von Sonnenblumenöl oder Raps. Für Deutschland nahm Staatssekretärin Silvia Bender an dem Treffen teil. Sie teilte im Anschluss mit: "Wir befinden uns in einer Lage multipler Krisen." Der Angriffskrieg Russlands stehe gerade zu Recht im Fokus. Weiterhin blieben aber auch Klima- und Biodiversitätskrise auf der Agenda.

