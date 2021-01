 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Britische Behörde: Arbeiter sterben am häufigsten an Covid-19

Britische Behörde: Arbeiter sterben am häufigsten an Covid-19

Männer in gering qualifizierten Berufen oder in Dienstleistungsbereichen haben ein höheres Risiko, an Covid-19 zu sterben. Das ist das Ergebnis einer Auswertung von im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen in England und Wales, die das britische Statistikamt ONS am Montag veröffentlichte. Dazu zählen etwa Arbeiter in der Verarbeitenden Industrie, Sicherheitskräfte, Köche und Taxifahrer.