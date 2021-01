 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Britische Visaerleichterungen für Hongkonger treten in Kraft

Britische Visaerleichterungen für Hongkonger treten in Kraft

Als Reaktion auf ein umstrittenes Pekinger Sicherheitsgesetz für Hongkong hat die britische Regierung Visa-Erleichterungen für eine große Anzahl Menschen in Hongkong eingeführt. Die neue Regelung, die am Sonntag in Kraft trat, könnte mehreren Millionen Bürgern der ehemaligen Kronkolonie den Weg zur britischen Staatsangehörigkeit ebnen.