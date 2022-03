 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Büromöbelhändler Takkt will bis 2025 Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro knacken

Büromöbelhändler Takkt will bis 2025 Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro knacken

Der Online-Büroausstatter Takkt hat sich bis 2025 ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt. Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. So soll der Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf zwei Milliarden Euro zulegen. Das Wachstum soll dabei je zur Hälfte aus eigener Kraft sowie Zukäufen kommen, hieß es. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll sich mit 240 Millionen Euro im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppeln.