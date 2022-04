 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bundesnetzagentur setzt Bevollmächtigten bei Gazprom Germania ein

Die Bundesnetzagentur hat bei der ehemaligen deutschen Tochterfirma des russischen Gasriesen Gazprom einen Generalbevollmächtigten eingesetzt. Er werde die Geschäftsführung der Gazprom Germania in der weiteren Stabilisierung des Unternehmens und ihrer Tochtergesellschaften unterstützen, teilte die Behörde am Freitag in Bonn mit. Es handele sich um den ehemaligen Vorstand der Energiebörse EEX, Egbert Laege.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Montag die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für die Gazprom Germania GmbH eingesetzt. Habeck hatte dies mit unklaren Rechtsverhältnissen und einem Verstoß gegen Meldevorschriften begründet. Der russische Energieriese Gazprom hatte wenige Tage zuvor mitgeteilt, seine deutsche Tochterfirma Gazprom Germania aufgegeben zu haben. Als das Ministerium erfuhr, dass der Erwerber die Liquidierung des Unternehmens angeordnet hatte, übernahm die Netzagentur die Regie. Einen Tag später forderte der frühere Mutterkonzern seine ehemalige deutsche Tochterfirma zum Verzicht auf den Markennamen und die Verwendung des Markenlogos auf. Gazprom Germania ist Eigentümerin wichtiger Unternehmen der deutschen Gaswirtschaft. Dazu gehören etwa der Gas-Großhändler Wingas und der Gasspeicherbetreiber Astora, der den größten Gasspeicher in Deutschland betreibt.

