 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt nimmt Lauterbach in Schutz

Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt nimmt Lauterbach in Schutz

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat den Bundesgesundheitsminister vor Kritik an seiner Arbeit in Schutz genommen. "Karl Lauterbach ist einer der fachlich besten Gesundheitsexperten, die wir haben", sagte Göring-Eckardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). "Die Tatsache, dass es in der Politik auch Rückschläge gibt, sollte nicht dazu führen, dass man sagt: Mit ihm nicht mehr." Die nächste Person im Amt werde ebenfalls Rückschläge erleiden.