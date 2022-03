 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über Ceta-Klagen

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Dienstag (9.30 Uhr) seine Entscheidung über die Klagen gegen das europäisch-kanadische Handelsabkommen Ceta. Kritiker des Abkommens hatten 2016 breiten Widerstand mobilisiert: Hinter zwei sogenannten Bürgerklagen stehen insgesamt fast 200 000 Unterstützer. Auch die Linksfraktion des damaligen Bundestags klagt in Karlsruhe.

Im Eilverfahren hatten die Richterinnen und Richter die deutsche Beteiligung vorerst erlaubt, der Bundesregierung aber Auflagen gemacht. Jetzt ist auch die Prüfung im Hauptverfahren abgeschlossen.

Seit dem 21. September 2017 ist Ceta vorläufig in Kraft, allerdings nur in den Bereichen in unstreitiger EU-Zuständigkeit. Damit das Abkommen vollständig in Kraft treten kann, muss es von den Parlamenten aller EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Die neue Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag die Karlsruher Entscheidung abwarten und danach über eine Ratifizierung entscheiden. Auch andere Staaten fehlen noch. (Az. 2 BvR 1368/16 u.a.)