 Wirtschaft, Handel & Finanzen: China will sich mit EU für Frieden in Ukraine einsetzen

China will sich mit EU für Frieden in Ukraine einsetzen

Trotz seiner politischen Rückendeckung für Russland will China nach Darstellung von Ministerpräsident Li Keqiang mit den Europäern und der Weltgemeinschaft auf Frieden in der Ukraine hinarbeiten. Bei dem EU-China-Videogipfel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel sagte der Premier nach chinesischen Angaben am Freitag, China fördere "auf seine eigene Weise" Friedensgespräche.