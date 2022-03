 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Compugroup wächst kräftig dank Zukäufen - Prognose 2022 bestätigt

Der Softwareanbieter Compugroup hat das abgelaufene Jahr wie erwartet abgeschlossen und sieht sich auf gutem Weg zu den Mittelfristzielen. Der Umsatz kletterte 2021 vor allem dank Zukäufen um 22,5 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Koblenz mitteilte. 5,8 Prozent des Wachstums kamen aus eigener Kraft - also ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte gerechnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs wegen der Investitionen in das Wachstum nur um 4,4 Prozent auf 224,3 Millionen Euro, die entsprechende Marge sank um 3,8 Prozentpunkte auf 21,9 Prozent. Das operative Ergebnis lag etwas höher als von Analysten erwartet, die Zahlen trafen insgesamt die Prognosen des Managements.

Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn insbesondere wegen höherer Abschreibungen um knapp 5,8 Prozent auf rund 69 Millionen Euro zurück. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter.

