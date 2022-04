 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Condor-Chef: 'Fliegen wird in jedem Fall teurer'

Condor-Chef: 'Fliegen wird in jedem Fall teurer'

Condor-Chef Ralf Teckentrup hat Flug-Passagiere auf steigende Preise eingestimmt. "Fliegen wird in jedem Fall teurer", sagte der Airline-Manager in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwoch). Als Gründe nannte er die gestiegenen Kerosinpreise und zusätzliche Kosten aus dem EU-Klimapaket "Fit for 55".