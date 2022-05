 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Continental mit deutlichen Gewinneinbußen in schwierigem Umfeld

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal einen spürbaren Gewinneinbruch verzeichnet. Unter dem Strich sackte der Konzerngewinn um 45 Prozent auf 245 Millionen Euro ab, wie die Hannoveraner am Mittwoch mitteilten. "Das abgelaufene Quartal wurde überschattet vom Krieg gegen die Ukraine und damit einhergehenden massiven Auswirkungen auf ohnehin bereits hohe Energiepreise sowie angespannte Logistikketten und Rohstoffmärkte", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer am Mittwoch. Conti hatte bereits im April vorläufige Zahlen vermeldet und dabei angesichts des eingetrübten Umfelds den Ergebnisausblick gekappt.

Vor allem in der Autozulieferung lief es schlecht. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen sowie ohne Wechselkurseffekte - wäre der Erlös in der Sparte gefallen, im Tagesgeschäft fielen zudem roten Zahlen an. Immerhin holte Conti hier Aufträge in Höhe von über 5,8 Milliarden Euro herein, rund die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor.

Stabil verlief zum Jahresstart das Reifengeschäft dank gestiegenen Absatzes und guter Preisentwicklung. Insgesamt verzeichnete der Dax-Konzern in den Monaten Januar bis März im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von acht Prozent auf 9,3 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern sowie um Sondereffekte bereinigt sank hingegen das operative Ergebnis um fast 40 Prozent auf 438,5 Millionen Euro.