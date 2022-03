 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Corona: Afrikanische Gesundheitsorganisation will Test-Koordinierung

Corona: Afrikanische Gesundheitsorganisation will Test-Koordinierung

Die Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC) spricht sich für eine globale Koordinierung bei den Corona-Tests für Reisende aus. "Die Zeit ist wirklich reif, um diese Praxis zu überprüfen und eine globale Diskussion zu haben", forderte Virologe John Nkengasong von der Africa CDC am Donnerstag. "Wir brauchen einen koordinierteren Ansatz." Es sei ein Unding, wenn Reisende in dem einen Land einen PCR-Test benötigten, während er bei der Einreise in einem anderen nicht mehr erforderlich sei.