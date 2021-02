 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Credit Agricole verdient im Corona-Jahr trotz Gewinneinbruch mehr als erwartet

Die französische Großbank Credit Agricole ist besser durch das Corona-Jahr gekommen als erwartet. Der Gewinn sank 2020 zwar um 44 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, doch Experten hatten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Hauptgrund für den Rückgang war eine hohe Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite in der Corona-Krise, wie die Credit Agricole am Donnerstag in Paris mitteilte. Hierfür legte die Bank 2,6 Milliarden Euro zurück, über zweimal so viel wie im Vorjahr. Die Erträge im operativen Geschäft legten allerdings um zwei Prozent auf knapp 21 Milliarden Euro zu. Auch hier schnitt die Bank besser ab als von Experten prognostiziert.

Die Credit Agricole ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich kleineren Genossenschaftsbanken. Von der Struktur her ist das Geldhaus damit in Deutschland am ehesten mit der DZ Bank vergleichbar, die als Zentralinstitut für den Genossenschaftssektor dient. Die DZ Bank ist aber nicht börsennotiert. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

