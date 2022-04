 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Credit Suisse startet mit Quartalsverlust in das Jahr

Credit Suisse startet mit Quartalsverlust in das Jahr

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat nach dem Milliardenverlust 2021 auch das neue Jahr mit roten Zahlen begonnen. Neue Rückstellungen für alte Rechtsstreitigkeiten, der Krieg in der Ukraine und die Wertminderung einer Beteiligung dürften im ersten Quartal zu einem Verlust führen, teilte das Geldhaus am Mittwoch in Zürich mit. Die größte Belastung kommt von Rechtsstreitigkeiten, die mehr als ein Jahrzehnt zurückliegen. Dafür stockt die Bank ihre Rückstellungen um etwa 600 Millionen Schweizer Franken (587 Mio Euro) auf.