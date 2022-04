 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Dänemark will Erdgas-Heizungen schnell auf Fernwärme umstellen

Dänemark will Erdgas-Heizungen schnell auf Fernwärme umstellen

Dänemark will sich schnellstmöglich frei von russischem Gas machen und mit fossilen Brennträgern heizende Haushalte auf umweltfreundlichere Alternativen umstellen. Wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag vor Journalisten in Kopenhagen sagte, sollen alle Hausbesitzer mit Gas- oder Ölheizungen noch bis Ende 2022 schriftlich Bescheid bekommen, ob sie Fernwärme beziehen können oder nicht.