 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Daimler rechnet im laufenden Jahr trotz Krise mit operativem Gewinn

Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler rechnet trotz der schweren Belastungen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem operativen Gewinn. Zwar dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2020 unter dem Vorjahreswert von 4,3 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Stuttgart mit.

Dennoch sollte im Tagesgeschäft ein Gewinn übrigbleiben, falls sich die wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr fortsetzt und es nicht zu einer erneuten größeren Covid-19-Infektionswelle in den wichtigen Absatzmärkten kommt. Ebenso rechnet Daimler-Chef Ola Källenius beim wichtigen Mittelzufluss aus dem industriellen Geschäft - sprich ohne die Finanzdienstleistungen sowie ohne das Carsharing- und Mobilitätsgeschäft - mit einem positiven Wert, wenn auch unter dem Vorjahresniveau von 1,4 Milliarden Euro. Bisher hatte Daimler wegen der Pandemie bei Ergebnis und Mittelzufluss nur Werte unterhalb des Vorjahres angekündigt.