 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Dax baut Gewinne aus

Auch der vorübergehend wieder gestiegene Ölpreis hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag nicht aus dem Tritt gebracht. Im Gegenteil, der Leitindex Dax konnte die Gewinne gegen Mittag noch ausbauen.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Foto: dpa) Dax

Zuletzt stieg der Leitindex um 2,1 Prozent auf 14.721 Punkte. Damit sind die Verluste nach der Invasion Russlands in der Ukraine wieder mehr als aufgeholt.

Zwar drehe sich die Sanktionsspirale zwischen Russland und dem Westen weiter, sagte Marktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. „Die Börse setzt dennoch auf eine baldige Lösung des Konflikts und hofft auf positive Ergebnisse aus den heute in Istanbul startenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine”. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen. In der Nacht gingen die Kämpfe um viele ukrainische Städte jedoch weiter.

Delivery Hero und Hellofresh an der Spitze

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte gegen Mittag um 1,3 Prozent auf 31.649 Zähler zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte mit 2,3 Prozent auf 3979 Punkte noch stärker und läuft wieder auf die 4000er Marke zu.

Im Dax setzten sich die Kurse der einstigen Corona-Profiteure Delivery Hero und Hellofresh an die Spitze mit Aufschlägen von mehr als zehn beziehungsweise sieben Prozent. Die französische Investmentbank Exane BNP zeigte sich für beide Aktien optimistischer. Sie waren in den vergangenen Monaten stark gefallen.

Im MDax waren die Aktien des IT-Dienstleisters Cancom und des Chemiekonzerns Wacker Chemie gesucht. Cancom verteuerten sich um knapp acht Prozent und Wacker Chemie um gut 1,5 Prozent. Cancom will die Dividende von 0,75 auf 1,00 Euro je Aktie erhöhen. Wacker Chemie hat sich laut Analysten ambitionierte mittelfristige Wachstumsziele gesetzt.

Etliche Geschäftsberichte gab es von Unternehmen aus dem SDax der kleineren Börsentitel. Die Kursreaktionen waren Licht und Schatten: Während die Papiere von Nordex, Wacker Neuson, About You und Pfeiffer Vacuum kräftig zulegten, gerieten die Anteile von Jenoptik und Dermapharm unter Druck.